Звездный профессиональный покерист Фил Айви пошел на мировую в многолетней судебной тяжбе с казино "Боргата".

Это скандальное громкое дело началось еще в 2012 году. Тогда Айви вместе со своей подругой Чен Инь Сан выиграли около десяти миллионов долларов. Они смогли обыграть казино в баккару. А сделали это Фил и Чен благодаря недостатку в колоде карт: рисунки на их «рубашках» были несимметричными. Фирму-производителя колоды "Gemaco" в итоге оштрафовали всего на 27 долларов.

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В 2014-м году игорное заведение подало иск на Айви и Чен. Первый суд выиграло казино, но Фил подал апелляцию. Все это время "Боргата" безуспешно пытается взыскать с покериста деньги. Адвокаты американца некоторое время заявляли, что их подопечный является неплатежеспособным, что не мешало Филу участвовать в турнирах.



Фил Айви. Фото: Cardschat

Конфликт получился настолько громким, что даже лег в основу голливудской картины. Все это время скандал негативно влиял как на репутацию заведения, так и игрока. Следовательно, похоже, "Боргата" и Айви все же смогли достичь компромисса. Детали договоренности не разглашаются, но уже вскоре в этом неприятном деле можно будет поставить точку.