Один из самых дорогих покерных турниров в онлайне – за 5200 долларов – собрал звездную компанию игроков. А все лавры достались финскому регуляру Самюэлю "€urop€an" Вусдену.

Активную борьбу за солидный куш в полмиллиона долларов вели и знаменитые покеристы из пост-советского пространства. Белорусы Никита Бодяковский (7 место – 25 453 доллара) и Виктор Малиновский (4 место-55 147 долларов) проложили себе путь даже к финальному столу. Всего лишь 11 игрокам среди 98 входов посчастливилось попасть в деньги.

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Среди избранных – Самюэль "€urop€an" Вусден, один из немногих, кто избежал в турнире ре-энтри. В итоге, финский покерист в 23 раза увеличил свои инвестиции. Награда для чемпиона – почти 119 484 долларов, что является далеко не самым крупным выиграшем одного из самых успешных игроков в онлайне.