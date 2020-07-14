Покер предполагает активную умственную деятельность, и крайне желательно, чтобы эмоции не вмешивались в игру. Но что делать, если карты сегодня против вас? В таком случае даже самые опытные покеристы могут сорваться.

Казалось бы, долгие годы игры и миллионы раздач должны сделать из покериста настоящего Будду, но даже мастера могут потерять самообладание из-за простого дисконнекта. Это наглядно продемонстрировал Даниэль Негреану, который решил добавить в свою копилку несколько браслетов Мировой серии. Но внезапно у него пропал интернет.

Не всегда покерные эмоции вызывают смех у соседей за столом. Иногда это выглядит довольно угрожающе, что и доказал Люк Шварц.

Любая подборка покерного тильта была бы неполной без эмоций признанного гроссмейстера в этом деле — Фила Хельмута. Не зря за его игрой наблюдают тысячи поклонников покера со всего мира!

К сожалению, эмоции в покере — это совсем не так весело, как может показаться сначала. Если вы испытываете первые признаки тильта, то постарайтесь взять себя в руки и принять все возможные меры, чтобы он не сказался на вашей игре.