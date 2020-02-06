Звездный выбор: четверо гигантов покера претендуют на одну награду

Едва ли не главной интригой Global Poker Awards является выбор триумфатора в одной из самых престижных номинаций – Перфоменс года за финальным столом. Здесь за победу соревнуются такие киты игры как Брин Кенни, Алекс Фоксен, Хосейн Енсан, а также Филипп Хуи.

Колоритный американец Брин Кенни номинацию заработал своей игрой на Triton Million. Интересно, что в этом турнире, который состоялся летом прошлого года, американец занял второе место. По крайней мере, номинально.

Перед хедз-апом против китайца Аарона Занга Кенни согласился на сделку. По ее итогам Брин, который имел существенно больший стек, получил более 20,5 миллионов евро. Его соперник в итоге – почти 17 миллионов евро.



Брин Кенни. Фото: Triton Millions

В конце борьба продолжилась за кубок, статус чемпиона и дополнительные 1,1 миллиона евро. Фортуна улыбнулась Аарону.

Но Кенни, похоже, не особо расстроился. Ведь после этого турнира он официально стал самым успешным покеристом в истории. Сейчас его общий выигрыш в живых турнирах – почти 56,5 миллиона долларов.

Другой претендент Алекс Фоксен не особо уступает Брину в статусе. Он также звезда. Что подтвердил на турнире WPT Five Diamond. За финальным столом американец победил чемпионов WPT Джонатана Сафе и Сета Дэвиса. Этот триумф в конце прошлого года сделал Алекса лучшим покеристом 2019-го по подсчетам Global Poker Index.



Алекс Фоксен. Фото: Pokernews

Это была уже вторая победа Фоксена на турнире WPT Five Diamond.

Другая весомая фигура в покере немец Хосейн Энсан – также среди претендентов на победу в номинации Перфоменс за финальным столом. Он летом стал чемпионом мира, триумфировав в Главном Событии WSOP. Тогда в Лас-Вегасе немец заработал 10 миллионов долларов.

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Конкуренцию этим монстрам покера попытается навязать американец Филипп Хуи. Он победил на WSOP Poker Players Championship и заработал более миллиона долларов. Там Филипп оставил позади таких звезд как Кейтс, Айви и Диб.

Награждение победителей Global Poker Awards состоится шестого марта в Лас-Вегасе.