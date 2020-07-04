В конце июля в онлайне состоится турнир Shooting Stars, а часть средств из призового фонда поступит в благотворительный фонд, который занимается разработкой вакцины от COVID-19.

Немало звезд покера, бывших футболистов и известных людей из других сфер согласились принять участие в благотворительном покерном турнире, который состоится с 29-го по 30-е июля за виртуальными столами. К доброму делу, в частности, будут причастны все бывшие игроки Манчестер Юнайтед Джон О'Ши, Уэс Браун и Даррен Флетчер.

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Кроме солидных призовых, а гарантия турнира – 500 000 долларов, участники будут иметь возможность получить дополнительное вознаграждение за выбивание звездных оппонентов. А это, кроме бывших футболистов, известные покерные профессионалы. Свою лепту (бай-ин 1100 долларов) в призовой фонд инвестируют Тимоти Адамс, Айзек Хэкстон, Лив Бори, Кристен Бикнелл, Патрик Леонард, Сэм Трикет, Майк Макдональд и другие.

Десятую часть от призового фонда, а это минимум 50 тысяч долларов, организаторы направят в благотворительный фонд 1 Day Sooner. Организация занимается решением, вероятно, наиболее актуального вопроса современности. Специалисты 1 Day Sooner разрабатывают вакцину против коронавируса.