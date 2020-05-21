Звезды онлайна: самые популярные стримеры мира и Украины

Научиться играть в покер может каждый, а путей для совершенствования и погружения в игру невероятное количество. Один из самых эффективных – коммуникация с покерными стримерами, которые охотно делятся не только развлекательным, но и учебным контентом.

У слова "стример" (англ. Streamer) есть много значений. В нашем случае - это видеоблогер, который на камеру комментирует свою игру для определенного круга людей в интернете и все это происходит в лайв-режиме с небольшой задержкой. Стрим проводят на специальных платформах, таких как Twitch или Youtube, где подписчики могут общаться со своим кумиром в чате, а при желании и поддержать его денежным донатом.

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Законодатели моды

Законодателями моды в покерном стрим-сообществе, конечно же, являются американцы с канадцами. А имена топовых стримеров с родины покера известны широкой общественности покерного комьюнити. Одним из первых в покерной стримерской деятельности выстрелил американец Джейсон "JCarver" Сомервиль. Парень сделал себе авторитет не только за виртуальными столами, где выиграл призовыми около десяти миллионов долларов. Уважения заслуживают и результаты американца в оффлайне – 3,6 миллиона долларов призовых.



Джейсон "JCarver" Сомервиль. Фото: CardsChat

Последователей у Сомервиля более чем достаточно. Это и Дуглас "WCGRider" Полк, который кроме покерных тем в своих видео поднимает другие резонансные вопросы. Солидную армию фанатов получили и представители "тяжелой" канадской артиллерии – Джейми "jaimestaples" Степлс и Паркер "tonkaaaap" Тэлбот. Ребята с телосложением сумоистов, благодаря харизме и невероятному опыту игры в онлайне, получили десятки тысяч последователей и приковывают внимание не только покерным контентом.

Веселые челенджи и рекорды стримеров

В 2018 году Джейми Степлс на пару с братом, также покерным стримером, Мэтью выиграли экстремальное "весовое" пари, за ходом которого наблюдали их фолловеры. Старший из братьев Джейми, который весил 138 килограммов, и младший Мэтью, вес которого был лишь 61 кило, поспорили, что через год будут весить одинаково. Ребята "встретились" на отметке в 83 килограмма и разорили на 150 тысяч долларов известного бизнесмена и покериста Билла Перкинса.



Джейми и Мэтью Степлс. Фото: Twitter Джейми Степлса

Кроме веселого и интересного контента, покерные стримеры часто устанавливают невероятные рекорды. Так, недавно Лекс "Lex Veldhuis" Вельдхус из Нидерландов собрал одновременно у экранов 58 500 зрителей, играя в онлайне турнир за 10 300 долларов. Рекордная покерная аудитория на платформе Twitch стала свидетелем 15-го места покериста, которому достался приз в 62 620 долларов.

Покерные стримеры из нашего региона

Есть кого послушать и посмотреть для поднятия покерного интеллекта и русскоязычной аудитории. Одним из пионеров в этом сегменте считают Анатолия Филатова. Россиянин пользуется авторитетом как в онлайн-игре, так и в "живом" покере. Достижения Филатова в обоих покерных направлениях преодолели отметку в 5 миллионов долларов призовых.

Солидными результатами может похвастаться и польско-белорусский покерист Дмитрий Урбанович, который также любит поиграть в покер на камеру. Недавно Урбанович на собственном опыте продемонстрировал своей аудитории, как превратить банкролл в 250 долларов в 10 000.

Ну а для русскоязычной аудитории, которая интересуется покерной кэш-игрой, не лишним будет познакомиться со стримером Михаилом "innerpsy" Шаламовым.



Алена "Alohahaloha". Фото: PokerMatch

Украинские мастера

Интересным покерным контентом в прямом эфире делятся и отечественные стримеры, которые сотрудничают с популярным украинским покер-румом PokerMatch. Красавица Alohahaloha, Solianyk, Djonidze и профессионал Китайского покера Netigor дарят поклонникам незабываемые эмоции. А PokerMatch Pro Евгений Качалов и Ольга Ермольчева открывают зрителям секреты мастерства. Кстати, в ближайшую субботу Евгений и Ольга будут стримить вместе. Ежедневные трансляции на Twitch-канале PokerMatch начинаются в 20:00 по Киеву, а в 21:00 все зрители могут принять участие в специальных стрим-фрироллах с денежными наградами, пароль на которые объявляют в прямом эфире.