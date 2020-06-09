Всего несколько дней осталось до старта одной из самых крутых серий в истории украинского онлайн-покера! 10 000 000 гривен гарантии, престижные трофеи и возможность стать в один ряд со звездными игроками — все это говорит о том, что PokerMatch UA Millions возвращается! Легендарные игроки и амбассадоры PokerMatch приглашают вас принять участие в этом невероятном событии с 12 по 21 июня.

Посол PokerMatch Ольга Ермольчева уже становилась призером этой престижной серии, поэтому она знает, о чем говорит! Mangusta приглашает друзей поддержать праздник украинского покера!

Вместе с Олей в серии примет участие и новичок команды амбассадоров PokerMatch Алена Мироненко. Это будет первое серьезное покерное испытание для Alohahaloha в новом статусе, поэтому ее обращение такое вдохновляющее! Садитесь за один покерный стол с Аленой и выигрывайте призы!

Какая серия обходится без маститых профессионалов, закаленных в сотнях покерных сражений? Лучший игрок Кубка Наций-2020 и обладатель браслета WSOPE Михаил Гутый приглашает вас посоревноваться за столами PokerMatch!

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