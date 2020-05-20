Звезды покера в прямом эфире. Качалов и Ермольчева сыграют вместе на PokerMatch

Ищете крутые покерные трансляции? Вы на правильном пути! Twitch-канал PokerMatch предлагает насладиться стримами лучших представителей украинского покера, которые поделятся с вами секретами мастерства и классными эмоциями!

В субботу, 23 мая, на ваших экранах появятся амбассадоры PokerMatch Евгений Качалов и Ольга Ермольчева! Самый успешный игрок Украины и топ-покеристка страны, красавица Mangusta, которая к тому же имеет титул лучшего игрока Кубка Наций по матч-покеру, продемонстрируют свои навыки, ответят на вопросы зрителей и, без сомнения, зарядят всех своей чемпионской аурой.

Как и всегда, трансляция начнется в 20:00 по Киеву на Twitch-канале PokerMatch, а уже в 21: 00 каждый желающий сможет принять участие в специальном стрим-фриролле с призовым фондом 3 000 гривен!

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