Несмотря на то, что мир покера все активнее оправляется от пандемии, большинство профессиональных игроков не спешат возвращаться к живой игре. Поэтому пока главные баталии происходят все еще в онлайне.

В частности, значительные дивиденды от этого получил Федор Хольц. Немец, за спиной которого более 32 миллионов выигрышей в живых турнирах (8-е место в истории), показал, что и за виртуальными столами чувствует себя более чем комфортно.

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Хольц под ником "CrownUpGuy" выиграл турнир с бай-ином 5200 долларов, который собрал 149 входов. За этот успех Федор получил 156 тысяч долларов. Сумма впечатляющая, хотя и не для Хольца.

Несколько меньше получила в похожем онлайн-турнире одна из лучших покеристок современности Кристен Бикнел. Она финишировала третьей в соревнованиях за 5200 долларов и гарантией 1 миллион. Третья ступень принесла канадке чуть более 100 тысяч долларов.