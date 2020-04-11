Звезды Голливуда сыграют в покер, чтобы накормить бедных

Всемирно известные кинозвезды во главе с Беном Аффлеком примут участие в покерном онлайн-турнире, а все собранные средства пойдут на борьбу с последствиями пандемии коронавируса.

Бена Аффлека называют одним из самых ярых покеристов из актерской тусовки. И речь не только о его достижениях в игре – а это более 356 тысяч долларов призовых. "Бэтмен" неоднократно попадал в скандальные истории за покерным столом, выпив лишнего. Впрочем теперь Аффлек отчаянно пытается реабилитироваться, прежде всего благодаря благотворительности.

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При содействии голливудских селебретис Аффлек уже собрал более миллиона долларов на борьбу с голодом в США. На очереди еще одно благотворительное мероприятие – покерный турнир в онлайне, участие в котором примут 75 знаменитостей.

Чтобы подогреть интерес к событию, которое состоится в эту субботу, организаторы будут транслировать турнир по техасскому холдему на платформе Twitch. А болеть там будет за кого. Кроме Бена Аффлека, к доброму делу присоединятся Адам Сэндлер, Тоби Макгуайр, Мэтт Дэймон и многие другие звезды.