Рука Мерця: як грали у покер на Дикому Заході

Рука Мерця (англ. Dead Man's Hand) – це назва руки у дро-покері із двох чорних тузів та двох чорних вісьмірок (А♣А♠8♣8♠), що пов’язана з одним із найвідоміших випадків у історії покеру, який з часом перетворився у справжню легенду.

Історія Руки Мерця

2 серпня 1876 року один із найкращих та найвідоміших стрільців Дикого Заходу Біл Хікок грав у покер в салуні містечка Дедвуд. Зазвичай, він сідав грати спиною до стіни, щоби виключити можливість нападу на себе з-заду. Проте цього разу його улюблене місце було зайнятим і він сів спиною до дверей салуну.

Коли гра лише набирала обертів, ще один відомий персонаж часів Дикого Заходу Джек Маккол, підійшов зі спини до Біла Хікока та впритул зробив два постріли йому у голову із револьвера 45-го калібру. Причина цього вбивства достеменно не відома. За однією з версій, Хікок перед тим убив брата Маккола і Джек мстився йому (саме цю версію Маккол розповів у суді). Та, як з’ясувалося згодом, у Джека Маккола ніколи не було брата, тож причина його вчинку залишиться невідомою.

Так чи інакше, під час убивства Біл Хікок тримав у руках згадані АА88, які в підсумку і охрестили Рукою Мерця. Водночас, якою була п’ята карта Біла теж загадка. Версій багато, та об’єднує їх думка, що це напевне була бубна.

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Вже у середині двадцятого століття Рука мерця стала частиною масової культури. Без її згадки не обходився ледь не кожен серйозний вестерн. Із найпомітніших Диліжанс, Людина що застрелила Ліберті Веланса та Вінчестер-73.