Руйнівник міфів відтворив покерний набір із легендарного фільму "Шулери"

Знаменитий блогер та колишній ведучий популярної програми "Руйнівники міфів" Адам Севедж зумів відтворити покерний набір із, мабуть, найвідомішого фільму про покер – "Шулери".

У стрічці він належав головному злодієві – кримінальному авторитету з промовистим ім’ям Тедді КГБ. Відео з уже готовим набором Севедж виклав на своєму Youtube-каналі:

Похвалити Севеджа за роботу уже навіть встиг сценарист фільму Браян Коппельман, який висловив бажання особисто подивитися на копію знакового реквізиту.

Фільм "Шулери" (англ. "Rounders") вийшов у прокат у 1998 році і став справжнім хітом серед тих, кому не байдужий покер. Що зрештою не дивно – власник 10-ти чемпіонських браслетів WSOP Джонні Чен грає у фільмі самого себе, а головний герой у виконанні Мета Деймона раз за разом цитує книгу Суперсистема, іншої легенди покеру Дойла Брансона.

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За сюжетом, герой Деймона кілька разів сходиться за покерним столом зі згаданим Тедді КГБ у виконанні незрівняного Джона Малковіча. Фільм не став надто успішним у прокаті, утім отримав дуже схвальні відгуки від багатьох професійних гравців. На їхню думку авторам вдалося блискуче відтворити дух та атмосферу напружених покерних дуелей.