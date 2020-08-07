Одна з найуспішніших комедіанток Росії Юлія Ахмедова розказала як поєднала хобі і бізнес.

Дівчина зізналася, що є великою фанаткою серфінгу і всієї культури, пов’язаної з цим заняттям. Її улюбленим місцем відпочинку стала Шрі-Ланка. Саме там Юля підкорює хвилі.

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Ахмедова відкрила там готель, де і живе, коли вибирається на відпочинок. Вдень вона разом з друзями катається на серфінгу, а ввечері вся ця дружня компанія грає в покер. Такий розклад може тривати цілий місяць і він не набридає дівчині. Так при готелі функціонує школа серфінгу.

Юлія Ахмедова є авторкою та продюсеркою низки комедійних шоу. Відомою дівчину зробила програма "StandUp".