Серія "Літній PONT", яка проходить на PokerMatch, перетнула свій екватор! Тепер гравці розминаються перед вирішальною битвою в заключних титульних турнірах, челенджі з Євгеном Качаловим і Головній події з призовим фондом 1 000 000 гривень!

Лічені турніри залишилися до старту Головної події серії "Літній PONT" на PokerMatch! Вже 18 липня о 21:00 за Києвом шанувальники престижних покерних трофеїв сядуть за столи Main Event із гарантією 1 000 000 гривень!

Читайте також: Хто переміг на старті топової української серії з покеру

З огляду на чудову структуру й оригінальний формат з ре-ентрі, без ребаїв та аддонів, можна відразу сказати, що турнір стане справжнім полем битви для покеристів. А всі охочі можуть спробувати пройти у Головну подію серії через відбіркові турніри з бай-іном від 5 гривень! Для цього потрібно лише змагатися у щоденних stage-сателітах і протриматися у них 15 рівнів (90 хвилин). Вдалося? Тоді ви гарантовано потрапляєте до Мейну зі своїми стеками!

Варто також згадати про минулі турніри серії, боротьба в яких кипіла до останньої фішки. Безліч досвідчених гравців, таких як Влад "betman95" чи Степан "solianyk", продемонстрували чудові навички та збільшили свій банкрол, але кращою за всіх виявилася фіналістка конкурсу "Міс PokerMatch-2020" Іванна "ivannessaa". Вона перемогла в турнірі з Безлімітного Холдему та заробила за вечір понад 36 000 гривень! Крутий результат!

Дізнатися розклад і повні умови серії "Літній PONT" можна на офіційній сторінці PokerMatch.

Реєструйтеся на PokerMatch просто зараз, отримуйте миттєво до 2500 грн на свій рахунок і вигравайте свій покерний мільйон!

Візьміть покер на пляж, завантаживши зручний додаток PokerMatch в App Store!