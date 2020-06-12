Дуже скоро ми отримаємо чудову можливість спостерігати за напруженою боротьбою в престижній серії PokerMatch UA Millions, яка відбудеться з 12 по 21 червня в онлайн-форматі. Сотні найкращих гравців зустрінуться за столами турнірів UA Millions на PokerMatch і з'ясують, хто з них насправді гідний звання чемпіона. Прихильники Безлімітного Холдему, приготуйтеся, буде гаряче!

На стартовому відрізку серії PokerMatch UA Millions Online відбудуться три крутих турніри з гарантіями від 500 000 до 1 500 000 гривень.

У п'ятницю покеристи зможуть показати себе в турнірі "Кубок Києва", топ-івентом суботи стане ще один турнір серії — PokerMatch Cup із неймовірним призовим фондом як мінімум 1 500 000 гривень, а в неділю на UA Millions буде зіграно івент "Кубок Федерації покеру" з гарантією 1 000 000 гривень!

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Бай-іни на всі турніри вікенду складуть 1100 гривень, а старт кожного з них намічено на 20:00 за Києвом, тому в усіх спортсменів обов’язково буде час для підготовки. Також у день турнірів проводитимуться відбіркові сателіти з бай-інами лише 220 гривень!

Окрім можливості стати найкращим гравцем за підсумком серії, покеристи отримають шанс істотно збільшити свій банкрол за допомогою акції "UA Millions Турніроманія". Її призери, які найуспішніше виступатимуть у турнірах серії, розділять між собою ще 300 000 гривень!

Що ж, серія PokerMatch UA Millions Online гідна того, щоб зайняти місце за покерними столами, тому долучайтеся до боротьби й доведіть, що саме ви є найкращим гравцем України!

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