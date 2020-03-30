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Серйозні гроші в День сміху: станьте чемпіоном турніру на 100 000 гривень

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Турнір на 1 квітня / Фото: istockphoto

Український покер-рум PokerMatch 1 квітня проведе турнір з невеликим бай-іном в 11 гривень та крутою гарантією в 100 000 гривень. Цей турнір точно підніме вам настрій.

Турнір [100k] Keep Calm on April 1 почнеться о 19:30 за Києвом та пройде у форматі ре-ентрі, без ребаїв та аддонів. Пізня реєстрація — 4 години. А ті, хто зареєструється до початку турніру, отримають на 25% більше фішок. І це не жарт!

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Зареєструватися в турнір ви можете вже просто зараз, а відібратися до нього можна в сателітах за копійки. Тож поспішайте забронювати собі місце у крутому турнірі в найвеселіший день року.

Реєструйтеся на PokerMatch, отримайте миттєвий бонус до 2 500 гривень і заробляйте щодня.

Теги: Новини Спорту Спорт Покер матч Український покер
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