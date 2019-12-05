Шахова "фішка" у покері

У мережі покер-румів GG Network з’явилася нова функція, яка покликана карати гравців за танкінг (тривале прийняття рішень) і, навпаки, нагороджувати тих, хто грає швидко.

У всіх румах згаданої мережі з’явиться нетривіальна новинка – «Шаховий годинник» для фінальних столів. Для кожного гравця за фінальним столом буде встановлюватися тайм-банк. Якщо його час закінчиться, то на прийняття рішення у покериста залишиться лише 5 секунд. Ідея в тому, щоб підштовхнути гравців приймати прості рішення "на автоматі".

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Тайм-банк варіюватиметься від 1 до 15 хвилин в залежності від того, як швидко ви приймали свої рішення до фіналки. Мета цього нововведення – нагородити покеристів за швидку гру. Чим швидше ви будете діяти у не складних ситуаціях, тим більше часу матимете на ті випадки, коли дійсно слід помізкувати.