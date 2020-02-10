Шаховий король іде в ол-ін

Незабаром покер отримає потужну підтримку від ще одного інтелектуального виду спорту. Популяризацією картярської гри всерйоз займеться чинний чемпіон світу з шахів Магнус Карлсен.

Норвезька зірка поповнить лави амбасадорів однієї із покерних онлайн-платформ Unibet Poker. І буде займатись промоцією інтелектуальної гри насамперед у себе на батьківщині. Головне гасло, із яким Карлсен буде виконувати свою місію, – "Удача не є випадковістю". Мовляв, у шахах, як і у покері, запорукою успіху є майстерність і досвід, підкріплені математичною базою. А прихильність фортуни – лише своєрідний бонус за виконану роботу.

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Магнус Карлсен. Фото: microsoft.com

Видатних результатів у покері в Магнуса Карлсена наразі немає. Утім, як відомо, картярська гра уже більше десяти років є одним із головних хобі шахового короля. Ба більше, Карлсен неодноразово натякав, що розглядає покер як одну із альтернатив шаховій кар’єрі. А така практика в останні роки є доволі популярною.