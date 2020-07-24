На світанку п’ятниці за програну роздачу гравець отримав понад 435 000 гривень!

Сьогодні на PokerMatch покерна фортуна посміхнулася гравцеві з ніком hugh_hustler, який вирішив розім’ятися за одним із буст-столів на PokerMatch. Він вибрав Техаський Холдем, сів за стіл із лімітом 2,5/5 гривень, зібрав каре королів і... програв! У його супротивника виявився стріт-флеш!

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Зазвичай такі переїзди викликають цілу бурю негативних емоцій, але цього разу все вийшло інакше, адже "невдасі" вдалося зірвати бед-біт джекпот у розмірі 435 744 гривні!

Переможець роздачі kosten_78 отримав лише другий приз і поповнив банкрол на 248 996 гривень, а "сусіди" наших героїв, які в цей момент перебували за столом, заробили по 41 499 гривень! Непоганий бонус за перегляд чужих роздач!

Крім того, ще 71 покерист, що був у грі за іншими столами, отримав по 1753 гривні кожен.

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