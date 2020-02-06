Шанс на мільйон: як зіграти у покерному супертурнірі PokerMatch Million

8 лютого на PokerMatch відбудеться найбільший український турнір з гарантією 1 000 000 гривень

Вже найближчої суботи в українських покеристів знову з’явиться можливість позмагатися за круті призові в онлайн-турнірі. 8 лютого на PokerMatch відбудеться головний турнір — PokerMatch Million із гарантованим призовим фондом 1 000 000 гривень!

Цей топовий турнір не передбачає ребаїв та аддонів, а кожен гравець матиме чотири можливості позмагатися за перемогу та шестизначні призові. Отже, задля успіху покеристам треба буде демонструвати свою найкращу гру фактично з перших роздач.

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Бай-ін у турнір PokerMatch Million — 1 100 гривень, але ви можете потрапити у нього навіть безкоштовно. Розіграш квитків на мільйонник буде відбуватись під час стрімів на каналі PokerMatch у Twitch, а також на телеграм-каналах PokerMatch та Про покер.

Крім того, заробити квиток у турнір можна в сателітах, які щодня відбуваються на PokerMatch зі скромним бай-іном у 20 гривень.

Ми будемо стежити за розвитком подій у цьому супертурнірі та обов’язково розкажемо про його призерів.