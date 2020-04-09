Шанувальники онлайн-покеру отримали сотні тисяч гривень у подарунок

"Гарячий квітень" на PokerMatch набирає хід і об'єднує сотні гравців, які отримують чудову можливість для поповнення свого банкролу в акціях на будь-який смак. Десятки тисяч гривень призових вже знайшли своїх власників.

Завдання акції "Щоденник регуляра" підкорилися багатьом покеристам, які взяли участь у недільному фріролі з призовим фондом 100 000 гривень. Найкращим у цьому спеціальному турнірі став гравець із ніком kokalatee, який заробив 20 872 гривні за вечір.

Гравці-початківці також не залишилися без нагород, адже умови акції "Щоденник мікрорегуляра" досить прості й не викликають труднощів у новачків. Нагадаємо, що бажаючим отримати до чотирьох квитків на щоденні фріроли, в яких розігрується 5 000 гривень, достатньо лише відіграти 500 будь-яких роздач за день за буст-столами Безлімітного Холдему й Омахи або згенерувати 10 гривень рейку. У ці турніри було зроблено 13 200 входів, а їх призери вже поповнили свій банкрол!

Читайте також: Як не занудьгувати на карантині: 10 крутих фільмів про покер і не тільки

Крім того, 1 727 гравців стали призерами акції "Легкі гроші". Вони розіграли між собою 105 000 гривень!

Варто також відзначити наполегливість покериста з ніком remgar, який вигравав денний залік акції Heroes of Windfall чотири рази!

А ще за перший тиждень квітня гравцям PokerMatch тричі випав Cash Drop і 508 покеристів поповнили свої рахунки загалом на 746 568 гривень!

Акції квітня продовжуються! Залишайтесь вдома, грайте в покер і заробляйте!

Реєструйтеся на PokerMatch просто зараз та отримуйте миттєво до 2 500 гривень на свій рахунок.