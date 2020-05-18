Ще три перемоги українців на весняному чемпіонаті з онлайн-покеру

Престижна покерна серія в мережі інтернет здолала екватор, а українські гравці обертів не збавляють. Наші покеристи підкорили ще три турніри, здобувши титули у трьох різних покерних дисциплінах.

Не чужим для українців є не надто популярний різновид гри Разз, доведено Олександром "fNx_R" Трофименком. Наш покерист залишив позаду 679 учасників в турнірі за 109 доларів і крім титулу отримав перший приз – 10 359 доларів.

Тямлять українські онлайн-гравці і в Омасі. Гравець із ніком "Garrin4e" показав найкращий результат в турнірі із чотирьох-карточної гри за 109 доларів, який відбувався у форматі прогресивний нокаут. Крім титулу чемпіона весняної серії з онлайн-покеру, українець отримав солідний приз – 19 703 долара.

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Ну і куди ж без класичної дисципліни покеру – Холдему. Український гравець із ніком "u3meha" показав себе справжнім покерним марафонцем, випередивши майже 19 тисяч гравців у прогресивному нокауті за 55 доларів. Винагорода за витривалість – 42 272 долара і звання весняного чемпіона з онлайн-покеру.

Загалом, впродовж престижної серії українці здобули вже 9 трофеїв у різних дисциплінах та на різних лімітах. Часу і можливостей, аби збільшити доробок у наших гравців ще вдосталь. Попереду п’ять десятків турнірів, а фінішує весняний чемпіонат в останній день травня.