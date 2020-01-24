Ще більше способів заробити. На WSOP-2020 відбудеться 17 нових турнірів

Влітку в Лас-Вегасі відбудеться уже 51-а щорічна серія WSOP. Трохи раніше організатори поділилися розкладом кількох важливих змагань, а на цьому тижні розкрили ще більше цікавих сюрпризів для гравців.

Зокрема, до серії увійдуть одразу 17 нових турнірів, серед яких змагання для суперхайролерів з бай-іном 250 тисяч доларів, кілька фрізаутів та новинка у форматі Mystery Bounty.

Freezeout Series

Цього року організатори поставили перед собою мету запропонувати гравцям більше турнірів у форматі фрізаут, тобто без можливості ребаїв. Тож у розкладі з’явилися одразу шість нових турнірів з Безлімітного Холдему об’єднаних у міні-серію Freezeout Series six-pack з бай-інами від 500 і до 5000 доларів. Відтак, разом із традиційними змаганнями, як то Main Event, Monster Stack та інші на WSOP-2020 буде понад 40 турнірів у форматі фрізаут.



Світова серія покеру / wsop.com

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Mystery Bounty

Також у 2020-му вперше у історії відбудеться турнір з новим оригінальним форматом – 1 500 Mystery Bounty No Limit Hold'em. Турнір відбуватиметься за звичною схемою баунті змагань, де гравці отримують нагороди за вибивання суперників. Утім буде і одна особливість. Випадковим жеребкуванням 100 гравців отримають за свою голову "таємничу нагороду" розміром від 2 500 до 250 000 доларів. Відтак, вибивши опонента, ви несподівано для себе можете зірвати дуже серйозний куш. Цей турнір відбудеться 28 червня.

Нові турніри для хайролерів

Ще кілька нових турнірів організують для охочих зіграти за високими ставками. Так Super High Roller NLHE з бай-іном 250 000 доларів стане одним із найдорожчих турнірів у історії WSOP. Також у розклад додали High Roller Pot Limit Omaha за 50 000 доларів і High Roller NLHE Eight Max за 25 000.

WSOP-2020 відбуватиметься у Лас-Вегасі із 27 травня до 15 липня.