Ще один українець став призером WSOP Circuit

У чеському Розвадові набирає обертів одна з найпрестижніших покерних серій WSOP Circuit.

Суперуспішною вона поки видається для українських спортсменів, які вже мають чимало глибоких проходів у призи і навіть один чемпіонський перстень Михайла Сезоненка.

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Черговим же представником України, що добився успіху у Розвадові став Максим Цигрик. Він зумів посісти друге місце у мікст турнірі Холдем/Омаха, з бай-іном 550 євро і призовим фондом у майже 28 тисяч євро. Українець заробив 6 363 євро, що дозволи йому довести кар’єрні виграші до понад 50 000 євро. У хед-апі Цигрик проступився німцеві Вісаму Туркі, який окрім чемпіонського перстня отримав 9 205 євро призових.