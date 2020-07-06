Популярний покер-рум PokerMatch відзначить свій день народження і розіграє мільйони гривень призових!

Серія "Літній PONT"

Рум PokerMatch розпочне липень із серії "Літній PONT" із гарантією понад 4 000 000 гривень. Серія стартує 9 липня, і за дев'ять днів безперервного екшену гравці зможуть здобути трофеї у 21 титульному івенті з різних видів покеру.

Читайте також: На покерній серії PokerMatch UA Millions гравці заробили мільйони гривень

Крім боротьби за призи, покеристи також випробують свої сили в акції "Турніроманія Літній PONT", яка розпочнеться одночасно з серією. Найзавзятіші учасники розділять поміж собою ще 100 000 гривень!

Святковий турнір Happy Birthday PokerMatch

У липні PokerMatch відзначатиме своє чотириріччя, і на честь цієї знаменної дати буде проведено супертурнір Happy Birthday PokerMatch із гарантією 4 000 000 гривень. Український онлайн ще ніколи не бачив такої гарантії в одному івенті, тому подія й справді унікальна!

Чемпіон цього турніру гарантовано отримає 1 000 000 гривень, тому виконуйте умови акції й заробляйте квиток на турнір, адже прямого бай-іну не буде!

Розв'язка конкурсу "Міс PokerMatch"

Конкурс покерних королев вступає у вирішальну стадію, і тепер ми зможемо насолодитися їхньою красою в прямому ефірі! Сім фіналісток запишуть короткий ролик-візитівку, в якому розкажуть про себе, а потім візьмуть участь у стрімах на офіційному каналі PokerMatch в Twitch. Найкраща учасниця буде визначена за допомогою голосування глядачів, стрімерів та журі PokerMatch!

Звичайно ж, любителі покеру не залишаться без улюблених акцій і турнірів. Гарячі липневі дні можна буде зробити прибутковими за допомогою акцій "Щоденник регуляра" та "Щоденник мікрорегуляра", "Літній спринт", "Легкі гроші", "Турніроманія-2020", Cash Drop, а також івентів Saturday Workout 11 та 22 кг.

Реєструйтеся на PokerMatch просто зараз, отримуйте миттєво до 2500 грн на свій рахунок і проведіть це літо з користю! Круті турніри й унікальні трофеї чекають на вас!

Візьміть покер із собою, завантаживши зручний додаток PokerMatch в App Store!