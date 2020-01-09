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Школа покеру: простий спосіб оцінки стартових рук

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Стартова рука у покері / medium.com

Система Хатчінсона – система розроблена для новачків у покері, що дозволяє визначити силу будь-якої стартової руки і прийняти рішення, як її розігрувати.

Схожий підрахунок очок використовують у різних карточних іграх досить давно. До покеру ж він добрався у 1997 році, коли Едвард Хатчінсон опублікував свою систему в канадському покерному журналі. Основою цієї системи є очки, які нараховуються за ті, чи інші переваги, що має стартова рука.

Система Хатчінсона для Техаського Холдему

Цінність руки:

  • +16 балів за туза у руці
  • +14 балів за короля
  • +13 балів за даму
  • +12 балів за валета
  • +11 балів за десятку
  • +«Х» балів за решту карт, де «Х» – номінальна цінність карти (6, 8, 9 …)

Потенціал руки:

  • +10 балів, якщо карти на руці це пара
  • +4 бали, якщо карти однієї масті
  • +3 бали, якщо на руці конектори
  • +2 бали, якщо конектори з однією дірою
  • +1 бал, якщо конектори з 2 дірами

Позиція:

  • +3 бали, якщо ви у середній позиції за столом
  • +5 балів, якщо ви на кат-офі або баттоні

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Якщо у підсумку сума ваших балів рівна або більша за 30 – ви можете прийняти ставку (зробити лімп). Якщо сума більша ніж 34, ви можете робити рейз, або заколоти його.

Приклад: У вас на руках Q бубна 10 бубна. 13 балів за даму + 11 балів за десятку + 4 бали за карти однієї масті + 2 бали за конектори з однією дірою = 30 балів. Отож з цією рукою ви можете лімпити в будь-якій позиції, а в пізній – навіть рейзити.

Система Хатчінсона дає лише приблизне уявлення про силу руки. Вона не враховує чимало факторів, як то стиль опонентів, динаміку за столом, чи розмір стеку. Та, водночас, вона є простою та зрозумілою для новачків і здатна допомогти їм перших етапах знайомства із покером.

Теги: Школа покеру Новини Спорту Покер матч
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