Школа покеру: простий спосіб оцінки стартових рук

Система Хатчінсона – система розроблена для новачків у покері, що дозволяє визначити силу будь-якої стартової руки і прийняти рішення, як її розігрувати.

Схожий підрахунок очок використовують у різних карточних іграх досить давно. До покеру ж він добрався у 1997 році, коли Едвард Хатчінсон опублікував свою систему в канадському покерному журналі. Основою цієї системи є очки, які нараховуються за ті, чи інші переваги, що має стартова рука.

Система Хатчінсона для Техаського Холдему

Цінність руки:

+16 балів за туза у руці

+14 балів за короля

+13 балів за даму

+12 балів за валета

+11 балів за десятку

+«Х» балів за решту карт, де «Х» – номінальна цінність карти (6, 8, 9 …)

Потенціал руки:

+10 балів, якщо карти на руці це пара

+4 бали, якщо карти однієї масті

+3 бали, якщо на руці конектори

+2 бали, якщо конектори з однією дірою

+1 бал, якщо конектори з 2 дірами

Позиція:

+3 бали, якщо ви у середній позиції за столом

+5 балів, якщо ви на кат-офі або баттоні

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Якщо у підсумку сума ваших балів рівна або більша за 30 – ви можете прийняти ставку (зробити лімп). Якщо сума більша ніж 34, ви можете робити рейз, або заколоти його.

Приклад: У вас на руках Q бубна 10 бубна. 13 балів за даму + 11 балів за десятку + 4 бали за карти однієї масті + 2 бали за конектори з однією дірою = 30 балів. Отож з цією рукою ви можете лімпити в будь-якій позиції, а в пізній – навіть рейзити.

Система Хатчінсона дає лише приблизне уявлення про силу руки. Вона не враховує чимало факторів, як то стиль опонентів, динаміку за столом, чи розмір стеку. Та, водночас, вона є простою та зрозумілою для новачків і здатна допомогти їм перших етапах знайомства із покером.