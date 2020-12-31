Школа покеру: стилі гри

Покер – гра варіативна, що дає можливість добиватися успіху різними шляхами. Здавалося б абсолютно протилежні підходи насправді можуть однаково вести до хороших результатів.

Та, попри те, що деталей у стратегіях буквально кожного окремо взятого гравця може бути дуже багато, на загал виділяють чотири основні стилі гри у покер: тайтово-агресивний, лузово-агресивний, тайтово-пасивний, лузово-пасивний.

Тайтовий чи лузовий

Перше слово у кожному зі стилів гри описує те, наскільки багато рук і якої якості розігрує покерист.

Тайтовий гравець – розігрує мало рук і, здебільшого, старається вступати у гру лише з хорошими картами, у яких високі шанси на перемогу.

Лузовий гравець – часто входить у гру із дуже широким діапазоном рук. Намагається розігрувати велику кількість банків, не зважаючи на силу своїх стартових карт.

Агресивний чи пасивний

Друге слово в описі покерних стилів вказує на те, яким чином гравець робить ставки впродовж усіх раундів торгівлі.

Агресивний гравець – часто робить ставки, та переставляє своїх опонентів, провокуючи тим самим багато активних дій за столом.

Пасивний гравець – схильний до того, аби розігрувати свої руки через «чек/коли». Рідко сам робить ставки чи переставляє суперників.

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На перетині цих понять ми й отримуємо головні покерні стилі:

Тайтово-агресивний (Надійний) – базовий стиль для тих, хто робить перші кроки у покері. Водночас, часто використовується і професіоналами. Такий гравець розігрує лише преміальні руки (АА, КК, 1010, АК…), але робить це максимально агресивно. Тобто ставить багато ставок, щоб отримати максиму дивідендів від сили своєї руки.

Лузово-агресивний (Маньяк) – гравець робить багато ставок, часто переставляє своїх опонентів, при цьому не особливо звертаючи увагу на власні картки. Багато блефує. Такий стиль може бути дуже прибутковим, але лише якщо його використовує досвідчений гравець, який знає чого хоче добитися кожним своїм ходом. Для новачків використання лузово-агресивного стилю, зазвичай закінчується програшем.

Тайтово-пасивний (Скеля) – гравець розігрує мало рук. Та навіть коли отримує хороші карти, старається поводитися максимально обережно. Часто викидає навіть сильні руки, якщо є ризик багато програти.

Лузово-пасивний (Автовідповідач) – гравець часто входить в банки з широким діапазоном рук, утім робить це здебільшого колами. Так само поводиться і на інших вулицях. Його рідко вдається вибити з гри, утім такий покерист програє багато банків на шоудауні.

Більшість професіоналів сходяться на тому, що обидва пасивні стилі гри не можуть бути прибутковими. Відтак найкращий підхід до покеру лежить у вмілому балансуванні між тайтово-агресивним та лузово-агресивним стилями.