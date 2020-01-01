Школа покеру: стратегія АВС

АBC (АБЦ) гра – це термін для опису простої стратегії гри в покер, що фокусується на солідній тайтовій грі. Ще не так давно ця стратегія могла приносити стабільний успіх навіть на високих лімітах. З розвитком гри її, утім, витіснили агресивніші підходи. АВС, щоправда, все ще актуальна для новачків.

Власне початківцям, які тільки розпочинають освоювати стратегічну складову покеру, рекомендується грати винятково в простий ABC покер. Хоча, цю базову стратегію використовують не тільки новачки, але й досвідчені гравці, якщо не володіють необхідною інформацією про своїх суперників за столом.

Отож стандартні лінії стратегії АВС покеру:

Тайтовий чарт стартових рук для ранніх/середніх позицій​;

Тільки 3-бет з руками QQ+ і АК на префлопі;

Завжди ставити контбет, якщо ви були агресором на префлопі, але не блефувати в мультипотах;

Не блефувати на тьорні і рівері, а ставити тільки на велью;

Завжди ставити половину банку або більше на постфлопі.

Ці базові концепції є фундаментальними і основними відправними точками вашої покерної кар'єри. Основна думка полягає в тому, щоб ваш діапазон складався тільки з сильних рук, щоб ви могли частіше ставити на велью і блефували якомога рідше.

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Стратегія ABC – хороша ідея проти невідомих опонентів. Вона працює, якщо у вас немає необхідних нотаток на ваших опонентів, але як тільки у вас збирається інформація про одного або всіх гравців за столом, ви повинні відхилятися від ABC і почати використовувати ефективнішу стратегію, щоб максимізувати прибуток в кожній роздачі.