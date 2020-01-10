Швед Ніклас "Lena900" Астедт – найбільш успішний онлайн-покерист за підсумками 2019 року

Після виходу на покерну пенсію українця Романа "RomeOpro" Романовського, лідерство на онлайн столах захопив швед Ніклас Астедт, відомий у мережі під ніком "Lena900".

2019 рік виявився одним із найбільш успішних в кар’єрі шведського регуляра. Зокрема, в активі Нікласа одразу чотири шестизначні виграші в МТТ турнірах. Найбільший з них склав 241 000 доларів. Як наслідок, за усю кар’єру в онлайні "Lena900" уже впритул наблизився до планки у 18 мільйонів доларів призових.

Читайте також: Покер як професія: гра в онлайні

Цікаво, що шведи окупували увесь віртуальний п’єдестал таблиці найбільш успішних онлайн-покеристів за підсумками 2019 року. Другий у списку – Саймон "C Darwin2" Меттсон, слідом за ним – Джон "Greenstone25" Корсар.