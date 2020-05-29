Шведський професіонал заробив майже мільйон доларів за тиждень

Віктор Блом – один із найуспішніших кеш-гравців в історії онлайн-покеру. Тепер же швед взявся доводити, що і в турнірній грі він здатен гідно протистояти буквально будь-кому.

На початку тижня Блом виграв турнір онлайн-серії хайролерів з бай-іном 10 тисяч доларів, у той же день фінішував другим в змаганнях із входом за 25 тисяч, а вчора ввечері завоював ще один титул цієї серії. У хедз-апі турніру за 25 тисяч доларів з гарантією 1 000 000 Блом обіграв відомого канадського про Майкла Уотсона. Загалом успіхи у цих трьох турнірах принесли Віктору понад 900 тисяч доларів призових.

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Сума, звісно, вражаюча … та не для Віктора Блома, який вигравав навіть більші банки за одну роздачу! Ми вже згадували, що головний профіль шведа кеш-ігри. У 2009 році за столами із найвищими лімітами в онлайні нізвідки взявся гравець під ніком "Isildur1". Попри те, що він був новачком серед еліти, Isildur1 дуже швидко заробив собі репутацію класного гравця. Він на рівних грав із усіма головними зірками того часу: Філом Айві, Томом Дваном, Патріком Антоніусом… Свій найбільший банк "Isildur1", до слова, виграв саме у протистоянні із Філом Айві – 1 128 000 доларів у Пот-ліміт Омаху з блайндами 500/1000 доларів.

Два роки "Isildur1" залишався анонімом і провокував масу чуток та здогадок навколо своєї персони. Утім, у 2011 році Віктор Блом таки відкрив покерному світу, що під цим ніком ховався саме він.