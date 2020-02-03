Скарби покеристів: невід'ємний атрибут гри – фішки

Покер – гра різноманітних стратегій і стилів, у якої, до того ж, є чимало різновидів. Утім мета гри залишається єдиною – зібрати якомога більше фішок.

У найпопулярніших покерних серіях, таких як WSOP чи EPT, весь арсенал фішок вимірюється десятками кілограмів, а їх загальна вартість – десятками тисяч доларів. Адже професійні атрибути гри виготовляють із кераміки та металу. Тоді як любительські фішки створюють із недорого пластика і композитів, через що вони є легшими.

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Утім спільна ознака між елітними і звичайними фішками таки існує. Мова про їх забарвлення, яке відповідає певному номіналу. Звичайно, деякі казино відходять від стандартного дизайну, про який мова піде далі.



Покерні фішки. Фото: Gamblersbargainden

В турнірному покері, як правило, не побачиш білих і червоних фішок. Одинички і п’ятірки, натомість, органічно вписуються у кеш-гру. Фішка номіналом у 25 одиниць – зелена, 50 – синя, 100 – чорна, 500 – пурпурова.

На пізній ж стадії турніру у гру вступають жовті фішки – 1 000 одиниць, рожеві – 5 000 і помаранчеві чи блакитні – 10 000. Активній експлуатації фішок із великим номіналом передує обов’язкова покерна процедура – чип-рейз. Дилер, або ж менеджер турніру вилучає із обігу "дріб’язок", який втратив свою актуальність в процесі зростання блайндів. Відтак фішки із невеликим номіналом обмінюють на дорожчі.

У масштабних турнірах, які збирають кілька тисяч гравців і можуть тривати до тижня, чип-рейз здійснюють кілька разів. А на фінальному столі у бій ідуть навіть фішки із номіналом у мільйон одиниць.