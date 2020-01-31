Смертоносний коронавірус атакує покерну спільноту
Через епідемію, яка уже забрала понад 200 життів, організаторам Triton Poker Series довелось на невизначений термін відкласти старт покерної серії суперхайролерів.
Змагання для товстосумів повинні були стартувати 10 лютого на південнокорейському острові Чеджу. До китайської провінції Хубей, епіцентру лютування коронавірусу, більше тисячі кілометрів. Утім, організатори Triton Poker Series не хочуть ризикувати здоров’ям учасників та їх сімей.
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Відтак, престижну серію довелось перенести на невизначений термін. Офіційну заяву щодо перспектив проведення змагань організатори оприлюднять 10 лютого.