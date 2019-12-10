Солодка поразка в покері: бед біт

Покер – чи не єдина гра, в якій поразка інколи приносить чималі дивіденди. Підтвердять гравці, які зірвали чималий куш, ставши учасниками бед біт джекпоту.

Бед біт (англ. bad beat) дослівно можна перекласи, як погане биття, або ж прикра поразка. Мова про роздачу у якій дуже сильна рука (від каре і вище) зазнає фіаско після шоудауну.

Утім не поспішайте впадати у відчай – більшість покерних румів, в топу числі і PokerMatch, компенсують вам неприхильність фортуни завдяки бет біт джекпоту.

Призовий фонд тут інколи сягає фантастичної суми і може у десятки, навіть сотні разів, перевищувати розмір банку, який розіграли учасники унікальної роздачі.

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Зрештою найбільший шмат пирога, що цікаво, отримує невдаха. Майже удвічі менше – тріумфатор. Не залишаться поза справами і усі учасники роздачі, ба навіть гравці за іншими столами, які на момент бед біту змагались у тій же дисципліні.