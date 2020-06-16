Геть смуток і тугу, адже сьогодні ввечері нас чекає спільний стрім двох прекрасних дівчат!

Сьогодні, 16 червня, рівно о 20:00 за Києвом нас чекає один із найспекотніших стрімів цього літа! У прямому ефірі з'являться амбасадори PokerMatch Ольга Єрмольчева й Альона Мироненко, тому приготуйтеся до потужної хвилі позитиву від прекрасних покеристок!

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Цього разу дівчата вирішили повністю зосередитися на спілкуванні з глядачами і будуть ділитися з вами своїми враженнями про престижну серію PokerMatch UA Millions Online і другий етап конкурсу "Міс PokerMatch-2020". Конкурсантки скоро візьмуться за виконання покерних завдань, тому стрімеркам буде про що розповісти!

Ну і, звичайно, вечір не обійдеться без фірмових жартів Alohahaloha, тонкого гумору Mangusta та покеру, адже саме сьогодні стартує крутий турнір "Кубок Львова" з гарантією 500 000 гривень! Стрімерки обов'язково згадають про цю подію, тому займайте місця заздалегідь!

Ну а якщо ви любите дивитися на красивих дівчат і водночас грати в покер, то для вас передбачено традиційний фрірол з гарантією 3 000 гривень. Пароль на нього дівчата назвуть прямо під час трансляції!

Приходьте на стрім Олі й Альони і проведіть час у компанії прекрасних амбасадорів PokerMatch!

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