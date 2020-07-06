Покер здатен не лише стати прибутковою професією, але й допомогти із влаштуванням особистого життя.

Ми вже розповідали вам про кілька щасливих пар, чиї стосунки починалися завдяки спільному захопленню покером. Тепер привід заговорити про себе дало ще одне покерне подружжя.

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Відомий профі Кріс Мурман та його дружина Кеті Ліндсі вирішили влаштувати невеличке сімейне змагання: хто зможе показати кращі результати під час WSOP Online. При цьому роблять вони це у максимально комфортних умовах:

Нам пощастило, що у нас є дім на озері. Тому ми можемо кататися на байдарках чи тусуватися поряд з басейном, - розповідає Кеті. Насправді перший турнір WSOP ми почали грати якраз поряд з басейном, разом із нашим сусідом Коннором Дрінаном, але згодом все ж перебралися у дім.

Краще такі умови поки що підходять Кеті. Вона потрапила до призової зони чотирьох перших турнірів Світової серії. А от Кріс наразі залишається без призів. Щоправда, сумнівів у тому, що британець зможе гідно відповісти дружині, практично немає.

Мурман – один із найкращих онлайн покеристів на планеті. Свого часу він очолював список найприбутковіших турнірних гравців в інтернеті, а нині посідає там 3-те місце. За кар’єру він виграв в онлайні більш ніж 16 мільйонів доларів. Ще понад 6 мільйонів Мурман завоював у "живій" грі.

Тож сімейне змагання триває, утім будь-який результат лише зміцнить стосунки. Адже усі призові все одно опиняться у спільній казні.