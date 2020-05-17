У США знову грають в "живий" покер

18 травня одним із перших з карантину виходить покерний клуб The Lodge Card Club в місті Раунд-Рок, штат Техас. Працюватиме заклад не на повну потужність, оскільки регіон ще не оговтався від пандемії коронавірусу.

Покерна індустрія у США, як і у більшості куточків планети, поставила офлайн-гру на паузу ще в середині березня. Внаслідок чого гральний бізнес зазнав мільярдних збитків. Повернутись до повноцінної роботи клуби та казино зможуть ще не скоро. У The Lodge Card Club – одному із перших закладів, який відновить свою діяльність, дозволять одночасно знаходитись не більше як 75 особам. Сюди, до слова, входить і персонал закладу.

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Ще одна обов’язкова умова, яка дозволить клубу відкритись вже 18-го травня, – гра за короткими столами. Одночасно в покер за одним столом зможуть грати не більше 6 осіб. Крім того, клієнтів зобов’яжуть часто мити руки, користуватись антисептиком і не знімати захисних масок. Персонал The Lodge Card Club, своєю чергою, гарантує регулярну дезінфекцію приміщень і обладнання.

Скучили за "живим" покером і на інших континентах, де офлайн-гра також повертається за овальні столи. В одній із найпопулярніших європейських покерних локацій чеському Розвадові в покер знову грають з 11-го травня.