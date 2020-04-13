Стартові руки в покері: конектори

Багато гравців, зокрема тайтового стилю, надають перевагу преміум-рукам, як-от: AK, AQ чи кишеньковим парам вище середнього. Інші ж, ті, які грають значно ширше, нерідко вступають у банк із конекторами, розуміючи увесь потенціал цієї руки.

Конектори (від англ. connect – з’єднувати) у покері – це карти, які йдуть послідовно одна за одною за рангом, наприклад, 10-J чи 5-6, які до того ж можуть бути різної масті. Очевидно, що головне їх призначення – докластись до формування комбінації "стріт". А якщо у вас конектори однієї масті, тут є одразу кілька варіантів: потенційний стріт, флеш і навіть стріт-флеш чи роял-флеш.

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Конектори у "кишені" випадатимуть доволі часто – у 15,7% випадків, або ж у кожній шостій роздачі. А от ймовірність отримати одномасні конектори – майже 4%. У Техаському Холдемі шанси зібрати стріт на флопі з конекторами становлять 1,3%, а стріт-дро – 10,5%. З одномасними конекторами ви будете ловити флеш на флопі майже в кожному сотому випадку, флеш-дро – майже в кожному десятому.

Водночас в одномасних конекторів доволі непогані шанси на перемогу вже на префлопі. В AK вони дорівнюють 20%, а, скажімо, в одномасних 4-5 – 11%. Тож така рука може створити труднощі навіть кишеньковим тузам. 7-6 однієї масті виграватимуть у "ракет" майже в кожному четвертому випадку.

Очевидно, що конектори дають можливість продовжувати гру на стартових вулицях і пресингувати суперників, насамперед тайтових. Найбільш вигідно розігрувати таку руку в мульти-потах, але в такому випадку не завадить заручитися підтримкою пізньої позиції.