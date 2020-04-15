Стартовий мандраж: Філ Гальфонд розпочав нову битву з поразки

Зірковий американський покерист Філ Гальфонд не надто впевнено розпочав другу битву так званого Galfond Challenge проти Біла Перкінса.

Нагадаємо, наприкінці минулого року Філ кинув виклик гравцям за високими лімітами. Зіграти з ним хедз-ап 25 тисяч роздач і залишитися в плюсі. На кону стоять сотні тисяч доларів призових.

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Тільки-но драматично тріумфувавши у першому протистоянні проти "VeniVidi1993", Гальфонд без перепочинку поринув у дуель з Білом Перкінсом.

Як і матч проти "Veni", поєдинок з Білом Філ розпочав з мінуса. У якийсь момент відставання Гальфонда сягнуло 50-ти тисяч доларів. Та до завершення дебютного дня Філ все ж зміг скоротити відрив до 6-ти тисяч доларів.

Ось як сам Гальфонд прокоментував старт матчу:

Гадаю, у мене є великий досвід камбеків. Я почав сесію проти Перкінса з мінус 50 тисяч доларів, але в підсумку зумів скоротити відставання до 6-ти тисяч доларів. Ті, хто спостерігали за нашою грою, підтвердять, що вона була дуже веселою.

Зауважимо, що букмекери великим фаворитом поєдинку вважають Філа. Хоча Білові допомагатиме ціла команда стрімерів.