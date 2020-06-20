Чемпіон турніру "Кубок Дніпра" серії PokerMatch UA Millions Online Стас “shrekpoker91” розповів про ключові роздачі за фінальним столом, про життя в онлайні та коробки з трофеями від PokerMatch.

- Стасе, вітаю з перемогою! Перша фіналка на серії, й одразу трофей. Як усе складалося?

- Так вийшло, що на цій серії я грав не всі турніри. В цей зайшов уже ближче до кінця пізньої реєстрації, десь 12 ББ на старті було. Не хотів довго сидіти, вирішив, якщо наб'ю добре стек, пограємо. Завантажив по максимуму 8 входів та 8 ребаїв, і тільки з одним стеком пройшов в ІТМ.

- На старті фінального столу ти був з другим стеком, а у гравця mfkill було майже вдвічі більше фішок.

- Так, я його закрив по ходу п'єси. З А8 проти його пари десяток упорався. А до цього виграв у нього величезну роздачу в топ-5. Відкрив із UTG A8, він на великому блайнді 3-бетнув, ми - кол. Флоп 999. Він чек, ми ставку 20% банку, він рейз. Ми кол. Терн - 5. Він мені півбанку. Ми - кол. Рівер 9. Банк вийшов уже 22 мільйони, а у нас десь по вісім за спиною. Ну я поставив олл-ін, він довго думав і викинув.

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- Ділити не пропонували супротивники?

- Пропонували, аякже. Там хтось навіть писав "Давайте вже віддамо Хаскі кубок і поділимо спокійно" (посміхається). Але я не захотів. Треба грати на чисте перше місце.

- Для тебе взагалі спортивний принцип важливий у покері. Кубки, медалі?

- Не можу сказати, що я фанат цієї справи, але, звичайно, приємно отримувати нагороди. Дивишся на кубок потім, згадуєш і розумієш, що заслужив. Знову ж є що показати знайомим та родичам (посміхається).

- Тепер ти перший спортсмен, у кого є кубок і live-етапів серії PokerMatch UA Millions, і онлайн-етапу. Де простіше виграти?

- Однозначно в онлайні. Ти граєш удома, у звичній обстановці. 7-8 годин - і справа зроблена. А в офлайні такі крупні турніри, як правило, це 2-3 дні гри. І все може змінитися.

- Не сумуєш за офлайном?

- Зараз не дуже. Не зовсім добре почуваюся, то навряд чи зміг би довго грати вживу, отже, добре, що вирішили провести серію в онлайні.



Стас "shrekpoker91" Галатенко. Фото: PokerMatch

- Як тобі серія? Турніри, формати?

- Бачив, що деяким гравцям не подобається, що можна робити 8 входів одночасно. Не знаю, мені комфортно грати в такому форматі. Знову ж завдяки цьому виходять хороші гарантії і є за що поборотися. Хотілося б іще, щоб додали в розклад Омаху, нокаут-турніри. Думаю, що більше варіантів гри - то буде цікавіше спортсменам.

- Там тобі нещодавно PokerMatch надіслав невеличку вантажівку з твоїми трофеями попередніх серій. Уже виставив колекцію?

- Всі отримав, дякую. Але поки що не розпаковував коробки. Найближчим часом очікується переїзд, і вже на новому місці усі виставлю гарненько!

- Цього разу ти не береш участі в командному залікові серії. Стежиш за ним, може, вболіваєш за когось?

- Так, я з самого початку був у команді "Кавс", але потім знявся, тому що не міг грати всі турніри серії. Ось за них і вболіваю, за ”Леброна“, Юру Третьякова та інших. Важко їм, звичайно, буде обійти "переап MODE" після того, як runner1 виграв три турніри.

- Але ти ще можеш обігнати його в персональному заліку в "Турніроманії".

- Авжеж, спробую. Гратиму всі турніри, що залишилися, і, звичайно, Main Event у неділю. Сподіваюся, вдасться зачепитись!

Інтерв'ю підготував Євген Смертенко