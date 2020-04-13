Стас Галатенко та інші рекордсмени найбільшої покерної серії України

У популярному українському покер-румі PokerMatch розгортається боротьба за призи суперсерії PKO PONT із гарантованим призовим фондом 10 000 000 гривень! Понад 500 унікальних гравців уже отримали свої нагороди!

56 турнірів серії позаду, а пристрасті й не думають вщухати. Вже кілька покеристів стали багаторазовими власниками трофеїв серії. Лідерські позиції посідає відомий гравець Стас "shrekpoker91" Галатенко, який оформив відразу чотири перемоги в івентах PKO PONT!

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Але в спину йому дихають три сильних переслідувачі з ніками vovan1977, wolfzp і grosswinss, на рахунку яких по три перемоги.

Представники команди PokerMatch уже також із трофеями. Степан "solianyk" виборов свій перший титул у топ-турнірі дня з Безлімітного Холдему та разом з нагородами за вибивання отримав понад 48 000 гривень! Раніше, нагадаємо, в титульному турнірі з Китайського покеру перемагав Ігор "netigor".

Повний список переможців титульних турнірів на цю мить і розклад змагань тижня шукайте на офіційному сайті PokerMatch.

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