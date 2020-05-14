Стати мільйонеркою з нуля і покинути все заради … помади: історія Аннет Обрестад

Норвежка Аннет Обрестад – тиха і скромна дівчина, на яку несподівано для неї самої звалилася слава покерного-вундеркінда. І, до слова, цілком заслужено.

Вже в 15 років Аннет зіграла свою першу роздачу в онлайн-покері під ніком "Annette_15" і почала шлях до професійного гравця, не вклавши у цю справу ні копійки. Обрестад не зробила жодного депозиту у покер-руми за всю кар’єру, заклавши фундамент власного банкролу завдяки перемогам у фріролах.



Аннет Обрестад / фото: pokernews

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За кілька років Обрестад була уже серед еліти онлайн-покеру. У 2007-му вона очолила рейтинг "Найкращих турнірних онлайн гравців" від авторитетного порталу Pocketfives. Того ж року Аннет зробила здавалося б неможливе. Вона виграла турнір за 4 долари на 180 гравців, жодного разу не глянувши на власні карти! Обрестад заклеїла частину монітору і, попри те що не знала своїх карт, обіграла усіх суперників.

За успіхом в онлайні прийшли і результати в "живому" покері, за який норвежка взялася заледве їй виповнилося 18 і одразу спричинила справжній фурор.



Аннет Обрестад з браслетом WSOPE / фото: pokernews

В 2007 році WSOP вперше дістався до Європи і Аннет Обрестад не просто вдало виступила, а виграла Main Event першого в історії WSOPE! У свої 18 вона стала наймолодшою володаркою браслету WSOP у історії, отримавши за перемогу понад 2 мільйони доларів.

Коли Аннет виповнилося 21 вона добралася до Світової Серії і у Лас-Вегасі. Кілька разів потрапляла до призової зони, та повторити лондонський успіх не змогла. Попри те, Обрестад усе ще залишається у списку найуспішніших покеристок. Її 3 942 232 доларів призових – шостий результат в історії серед жінок.

Покращувати його Аннет, щоправда, не планує. Норвежка вирішила покинути покер, зізнавшись, що уже не відчуває такої пристрасті до гри як раніше. Найскладнішим випробуваннями для Обрестад, за її словами, стали слава і увага ЗМІ та фанів до яких вона виявилася не готовою.

Так чи інакше, свої ім’я Аннет Оберстад встигла назавжди вписати у історію покеру, а згодом знайшла для себе нове захоплення. Нині норвежка YouTube-блогер та розповідає про косметику.