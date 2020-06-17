Переможцем турніру "Кубок Одеси" на нашій серії став Степан "solyanik" з Тернополя. Стрімер PokerMatch розповів, як йому гралося в прямому ефірі, як змінилось його життя за останній рік і за що він любить офлайн-серії.

- Стьопа, вітаю з кубком! Як спав після перемоги?

- Дякую дуже! Довго ще не міг заснути, емоції переповнювали. Ну і все прокручував у голові ситуацію, яка була наприкінці турніру. Чи правильно я зробив, що запропонував угоду в топ-5.

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- Ти був чіплідером на той момент?

- Так. Але знаєш, у мене був такий план на турнір: якщо я вийду за фіналку з першим стеком, то запропоную угоду. Дуже хотілося взяти кубок у прямому ефірі. Ще один момент, чому я так зробив, — все ж таки провів уже багато годин в ефірі, тож трошки втома відчувалась. Але навіть якщо б я не стрімив, усе одно запропонував би поділити. Розумію, що глядачам хотілося побачити екшн у вирішальній стадії, але я вирішив так. Вибачаюсь, якщо когось розчарував. Попереду ще багато серій і турнірів, і я впевнений, що зможу виграти чисте перше місце та знову зробити це на стрімі.

- Загалом ця серія складається для тебе вдало. Була фіналка у першому турнірі. Сам задоволений грою?

- Так, звичайно. З іншого боку, та фіналка в першому турнірі трошки демотивувала. Після того як завершив турнір, опоненти вирішили поділити призові на чотирьох. Але нічого, був стимул довести справу до трофею — і я це зробив. І можу сказати, що задоволений своєю грою в "Кубку Одеси".

- Не жалкуєш, що цього разу не вступив до команди в гонці GipsyTeam?

- Трохи є (посміхається). Мені пропонував Тарас "dieselok", але на попередній серії я хоч і виграв чотири медалі, але в багатьох турнірах не склалося і витратив багато на бай-іни. А коли ти граєш за команду, то треба гріндити всі турніри на максимум, щоб не підвести хлопців. Отже цього разу вирішив пропустити, але зараз розумію, що міг принести користь команді.



Степан "solyanik" та Андрій "djonidze". Фото: PokerMatch

- З кінця минулого року ти в команді стрімерів PokerMatch. Як змінилося твоє життя за цей час?

- Суттєво! Стрімерство заповнило ті пробіли в покерному спілкуванні з людьми, які в мене були. До початку співпраці з PokerMatch я був такий більше сам у собі, не дуже контактував з іншими покеристами, а зараз усе повернулося на 180 градусів. Багато нових знайомств, багато просто пишуть люди, питають якихось порад, вітають із перемогами. І це дуже приємно. Я можу сказати, що відчуваю свою аудиторію та хочу робити для них щось цікаве кожного разу. Ну й окремо хотів би сказати про нашу команду стрімерів. У нас чудові стосунки, ми постійно щось креативимо, вигадуємо нові образи, якісь веселі розіграші на стрімах. Я за будь-який двіж завжди!

- Як на мене, дуже важко одночасно грати, відповідати на питання, розповідати про якісь акції — і все це протягом кількох годин. Ти вже звик до всього цього?

- Так, уже є певний досвід. Відчуваю, коли чат не дуже активний, і можу там відкрити ще якийсь стіл, поставити запитання глядачам, трошки їх підбадьорити. Ну і, звичайно, зворотній зв'язок від них мені дуже допомагає. На стрімах я граю значно відповідальніше. Так, десь може більш тайтово, ніж зазвичай, чим користуються мої опоненти, але стараюся приймати зваженіші рішення у грі. Глядачі додають мені впевненості.



Степан "solyanik". Фото: PokerMatch

- В тебе вже був досвід гри на офлайн-серії. Як тобі грати наживо?

- Так, я тричі грав на PokerMatch UA Millions, і це поки що мій єдиний досвід в офлайні. Ну що сказати — чудові спогади! Атмосфера серій, нові друзі, емоції за столами. Дуже сумую зараз за цим. У мене навіть була ціль на цей рік — спробувати себе десь на великій серії в Європі. Сподіваюся, що таки вдасться, попри всі обставини.

- Ну тепер після перемоги у "Кубку Одеси" треба їхати до Одеси!

- (Посміхається) Так, жартували про це на стрімі. Я, до речі, ще жодного разу не був в Одесі. Буде кльово обмити кубок у морі!

Інтерв'ю підготував Євген Смертенко