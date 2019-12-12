Стівен Чидвік виграв покерний турнір за 50 000 євро

Один із найуспішніших покеристів в історії підкорив чергову вершину у 2019 році. Британець Стівен Чидвік, який цьогоріч здобув свій перший браслет WSOP, не мав рівних в турнірі супер хайролерів на EPT в Празі.

Найдорожчий турнір на етапі в Чехії із бай-іном у 50 000 євро виявився по кишені 44 учасникам, з-поміж яких лише шестеро потрапили у призи.

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Фінальний день турніру у статусі чип-лідера розпочав Адріан Матеос, який днями виграв перший турнір чеської серії, утім іспанець стек розтринькав і вилетів третім. А у хедз-апі зійшлись Стівен Чидвік та відомий французький профі Бертран Гроспельє.



Чидвік і Гроспельє у хедз-апі. Джерело: Pokernews

Із інтригою у вирішальній сутичці не склалось, британець легко реалізував 6-разову перевагу у стеку. Гроспельє дістався приз у 501 000 євро, а Чидвік додав до трофею виграш у 725 000. Англієць відтак уже заробив за кар’єру більше 33 мільйонів доларів призовими в "живих" турнірах.