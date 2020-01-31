Стівен Чідвік заробив майже 500 000 доларів за три дні

Один із найуспішніших покеристів сучасності Стівен Чідвік продовжує нарощувати свої кар’єрні призові, що сягнули вже майже 34 мільйонів доларів.

Перший титул цього року британець здобув у Австралії, де став чемпіоном турніру хайролерів серії Australian Poker Open з бай-іном у 17 000 доларів. У хедз-апі Чідвік переміг власника восьми браслетів WSOP Еріка Сайдела. Американець, до слова, на кілька мільйонів випереджає Чідвіка за кар’єрними виграшами, тож Стівен трохи скоротив відставання. Перемога принесла йому 269 852 доларів, Сайделу дісталося 174 610.

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Це вже не перші серйозні призові для Стівена Чідвіка на Australian Poker Open 2020. Цього тижня він посів друге місце у схожому турнірі, що принесло йому 182 721 доларів. Тож буквально за три дні британець збагатився на майже пів мільйона доларів. Відтак не дивно, що за словами Чідвіка, формат цієї серії подобається йому навіть більше ніж WSOP:

Було дуже весело. Мені подобається такий формат гри: по одному турніру кожен день впродовж тижня. Ти змагаєшся з найкращими гравцями світу, щоб з’ясувати хто ж сильніший. Дуже приємно мати шанс завоювати титул Australian Poker Open. Світова серія покеру занадто довга. Можна дуже швидко виснажитися, якщо не робити перерв. А оця серія мені цілком підходить.