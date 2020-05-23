Столиця розваг повертається до життя: Лас-Вегас відкриє двері для гравців на початку літа

Світ усе активніше оговтується від пандемії коронавірусу і покерна спільнота тут не виняток.

Нещодавно ми розповідали про те, що гра відновилася у чеському Розвадові, а тепер про готовність знову прийняти гравців оголосили і в головному покерному місті планети – Лас-Вегасі. Губернатор штату Невада Стів Сайсолак розповів, що Вегасу дозволять відкрити свої заклади 4 червня.

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Звісно, одразу відкриються далеко не усі, та й обмежень не бракуватиме. Головна – за покерним столом не зможуть одночасно сидіти більше чотирьох гравців. Самі ж столи повинні бути відповідно обладнані. Йдеться, насамперед, про ось такі перегородки між гравцями:

Схожі системи, до слова, вже випробували у Флориді. Буквально, минулої доби там відкрилися перші казино. Як видно на фото, необхідність дотримуватися санітарних норм, зовсім не відштовхнула покеристів, які вже серйозно скучили за улюбленою справою.

Відновлення покерної гри у Флориді / фото: Twitter/Andy Slater