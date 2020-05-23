24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Дім Агро Дизайн Інвестиції Нерухомість Смачно Auto Краса Сім'я Освіта Likar Афіша
more

Столиця розваг повертається до життя: Лас-Вегас відкриє двері для гравців на початку літа

-
Лас-Вегас
Лас-Вегас / Culture Trip

Світ усе активніше оговтується від пандемії коронавірусу і покерна спільнота тут не виняток.

Нещодавно ми розповідали про те, що гра відновилася у чеському Розвадові, а тепер про готовність знову прийняти гравців оголосили і в головному покерному місті планети – Лас-Вегасі. Губернатор штату Невада Стів Сайсолак розповів, що Вегасу дозволять відкрити свої заклади 4 червня.

Читайте також: Гравця в американський футбол обіграли в покер… довелося викликати поліцію

Звісно, одразу відкриються далеко не усі, та й обмежень не бракуватиме. Головна – за покерним столом не зможуть одночасно сидіти більше чотирьох гравців. Самі ж столи повинні бути відповідно обладнані. Йдеться, насамперед, про ось такі перегородки між гравцями:


Схожі системи, до слова, вже випробували у Флориді. Буквально, минулої доби там відкрилися перші казино. Як видно на фото, необхідність дотримуватися санітарних норм, зовсім не відштовхнула покеристів, які вже серйозно скучили за улюбленою справою.


Відновлення покерної гри у Флориді / фото: Twitter/Andy Slater

 
 

 

 

Теги: Коронавірус COVID-19 Спорт Новини Спорту Світовий покер Покер матч
blog_ava
Психологія покеру: як приборкати емоції та "читати" опонентів
17 лютого