Стратегія гри в покер "під прицілом"

Позиція за покерним столом – один із фундаментальних аспектів гри, який визначає стратегію в кожній окремій роздачі. Успішна гра із UTG – найбільш незручної позиції – потребує неабияких навичок.

Дослівно UTG (англ. underthegun) можна перекласти як "під прицілом пістолета". Іншими словами, гравець на "утюгу" перебуває під максимальним тиском на префлопі, адже саме йому доводиться першим приймати рішення. Очевидно, що маємо на увазі позицію одразу ліворуч від великого блайнда.

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Тому на будь-яку активну дію гравця із UTG контраргументом можуть відповісти усі інші учасники роздачі. Тож, як правило, із "утюга" відкриваються лише із дуже сильною картою. А експерти гри навіть вивели своєрідну формулу, яка визначає діапазон рук для активних дій із UTG.

А це, якщо йдеться про "кишенькову" пару, карта не молодша за 88. Нижньою межею діапазону також є різномасті АК та одномасті AQ. Утім, що важливо, цей шаблон проєктується на гру за повним столом 9-max. А на "короткому" столі з UTG не завадить грати і більш агресивно. І, звісно, глибокий стек, чи то пак стадія баббла, часто також вносять свої корективи у стратегію гри з найбільш незручної позиції.