Стратегія в покері: "ставка віслюка"

У покері існує чимало різноманітних тактичних прийомів, які часто вводять в оману суперника. Скажімо, донк-бет (з англ. ставка віслюка), попри негативний відтінок самої назви, є ефективним інструментом в руках досвідченого гравця.

Очевидно, що донк-бет насамперед асоціюється із слабким покеристом. У його виконанні така ставка є переважно невиправданою і часто провокує "підкованого" опонента на ререйз. А відтак усе закінчується для "донкера" триньканням фішок.

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Однак, для тих, хто добре знайомий із грою, донк-бет часто є просто необхідним прийомом. Завдяки такій ставці можна сплутати карти, скажімо, префлоп-агресору, який перебуває у позиції до вас. Іншими словами, навіть невелика ставка дозволить вам перехопити ініціативу. До того ж, вам навіть не обов’язково потрапляти у флоп.

Донк-бет також застосовують для того, аби без надмірних ризиків усунути із гри обережного суперника, який не часто "доживає" до шоудауну. Актуальним є такий прийом і для отримання велью, адже виглядає вкрай підозрілим під час торгів на рівері.

Зрештою, донк-бет допоможе вам вистрелити у найбільш несподіваний для суперника момент. Створивши собі імідж агресивного гравця, такою ставкою ви можете спровокувати суперника, дочекавшись дуже сильної руки.