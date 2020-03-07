Стрімерка PokerMatch Svetarik: рік яскравих перемог та ефірів

Рівно рік тому, 7 березня 2019 року, свій перший прямий ефір провела стрімерка PokerMatch Svetarik!

Світлана швидко опанувала нову для себе роль і кожний новий її стрім збирав біля екранів дедалі більше глядачів. Їх приваблює щирість та відкритість стрімерки та чудова атмосфера, яка панує у неї в ефірах.

Світлана круто проявила себе і в покері! За минулий рік вона добряче додала у грі. І, незважаючи на те, що основною її спеціалізацією є кеш, Svetarik доволі успішно виступає також і в турнірах. Нещодавно вона виграла один із топ-турнірів PokerMatch, випередивши всіх конкурентів та назбиравши баунті в Sunday PKO Champions! Протягом того лютневого вечора наша покеристка заробила більше ніж 50 000 гривень призових!

Є у Світлани досягнення і в live-івентах. Минулого літа на своїй першій у кар’єрі живій серії в Мадриді вона зуміла потрапити у призи Main Event, а на найкрупніших українських серіях PokerMatch UA Millions в її активі вже є багато далеких проходів у призові зони. Відмітилася стрімерка й за фінальним столом відбору до Національної збірної зі спортивного покеру, де у підсумку посіла шосте місце.

Пам’ятні моменти стрімів та незабутні емоції від Свєтаріка дивіться в нашому відео:

Привітати Світлану з річницею та поспілкуватися з нею на будь-які теми ви зможете уже сьогодні. О 20:00 на Twitch-каналі PokerMatch стартує святковий стрім, в якому Svetarik буде боротися за перемогу в турнірі-мільйоннику PokerMatch Million та роздавати подарунки глядачам! Приєднуйтесь!