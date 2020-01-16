Стю Ангер: історія найкращого гравця у покер

Стюарт Еррол Ангер – один із найкращих гравців у покер, а на думку багатьох професійних покеристів, узагалі найталановитіший гравець, що будь-коли сідав за покерний стіл. Для такого гучного твердження, утім є і об’єктивні підстави.

Загалом Ангер завоював лише 5 браслетів WSOP, та при цьому досі залишається єдиним в історії кому вдалося тричі виграти Головну подію WSOP (1980, 1981, 1997). За ці досягнення у 2001 році Стюарта внесли до Залу слави покеру, щоправда … посмертно.



Стю Ангер за грою у покер / dailysquib

Стю народився в 1953 році у Нью-Йорку. Його батько був власником невеличкого бару, у якому періодично проводили турніри з різних карточних ігор. Тож вже у 14 років Стю Ангера називали найкращим у всьому Нью-Йорку гравцем у Джин Рамі (ще одна інтелектуальна гра у карти). Далі почався ланцюжок подій зі смерті близьких, любові до алкоголю та проблем із мафією, які змусили Ангера перебратися до Лас-Вегаса, де він зрештою познайомився із покером.

У 1980-му Ангер завоював свій перший чемпіонський браслет Main Event WSOP, здолавши у фінальному хедз-апі вже тоді легендарного Дойла Брансона. Це сприйняли як щасливу випадковість, яка більше ніколи не повториться. Та вже наступного року він знову виграв Головну подію, завоювавши крім того ще один браслет WSOP у Лоубол 2-7.

Ангер був один з перших хто вів відверто агресивну гру, таку популярну за сучасними столами. Завдяки цьому Стю, раз за разом перемагав здавалося набагато досвідченіших опонентів.



Стю Ангер – чемпіон Main Event WSOP / dailysquib

Утім, разом із успіхом до Ангера прийшли і спокуси, яким він не зміг протистояти. Стю підсів на важкі наркотики. У 1990-му році на третій день Головної події WSOP його знайшли в готелі без свідомості від передозування. При цьому до того, він встиг створити собі такий гандикап у фішках, що все одно посів 9-те місце Main Event і виграв 25 тисяч доларів.



Стю Ангер з останнім трофеєм / dailysquib

У 1997-му справи у Стю йшли уже геть погано, та найкращий друг Білі Бакстер буквально змусив Ангера взяти участь у Main Event, заплативши за нього внесок. Бакстер сподівався, повернення до улюбленої справи допоможе Ангеру впоратися зі залежністю. Навіть у такому стані Стю все ж виграв турнір, довівши власну геніальність. Досі нікому не вдалося повторити його успіх і тричі виграти Main Event WSOP. Самому Ангеру це, утім не надто допомогло. Практично весь виграш пішов на наркотики і покерист врешті помер від інфаркту у 1998 році.

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Про Стю Ангера написали книгу One of a Kind, а у 2003 році навіть зняли фільм High Roller: Stu Ungar Story.