Субота на PokerMatch: як провести час із користю та заробити круті призи!

Наближається нова покерна субота на PokerMatch, а це означає, що на гравців знову чекають круті турніри з чудовими призовими й море інших, не менш цікавих розваг!

Цього разу гравцям можна поспати подовше та набратися сил, адже топ-події суботи почнуться аж о 19:30 за Києвом — з турніру [100k] Saturday Workout 11kg з бай-іном 11 гривень і гарантованим призовим фондом 100 000 грн!

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З його допомогою шанувальники турнірного покеру зможуть добре розім'ятися та підготуватися до головного івенту суботи — турніру PokerMatch Daily Grand із гарантією 200 000 гривень! Він стартує о 20:00 і, без сумніву, збере багато гравців, адже бай-ін у 220 гривень відкриває шлях до п'ятизначних призів!

Не варто забувати і про Twitch-канал PokerMatch, де о 20:00 за київським часом в ефірі з'являться зірки вітчизняного покеру Євген Качалов і Ольга Єрмольчева! Топ-гравці розкажуть про свій покерний шлях, поспілкуються з глядачами й дадуть переможний заряд на цілий тиждень!

Крім того, о 21:00 всі глядачі зможуть поборотися за призові у спеціальному стрім-фріролі з призовим фондом 3 000 гривень, пароль на який повідомлять під час ефіру!

Що ж, субота буде спекотною, тому реєструйтеся на PokerMatch, отримуйте миттєво до 2 500 грн на свій рахунок і перемагайте в найкращих українських турнірах!

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